Giovanni Mucciaccio

COLLETORTO. Laurea in Medicina e Chirurgia con lode per Giovanni Mucciaccio.

Il 20 giugno 2024 Giovanni Mucciaccio ha conseguito brillantemente, con una votazione di 110 su 110 e lode, la laurea in Medicina e Chirurgia all'Università "Sapienza" di Roma. Il neodottore ha discusso un'apprezzata tesi in Neurologia dal titolo "Ruolo delle aree corticali motorie e non motorie nella genesi dei tic: studio di stimolazione magnetica transcranica ed elettroencefalografia". Relatore: Prof. Giovanni Fabbrini; correlatore: Prof. Daniele Belvisi.

"Siamo davvero orgogliosi di te per lo splendido e ricco cammino che hai percorso fino ad ora.

Ti auguriamo di continuare con la tua determinazione, costanza, curiosità ed energia a esplorare nuovi luoghi, lingue e passioni e a percorrere la tua carriera mantenendo sempre il tuo impegno in ciò che fai. Congratulazioni da parte della tua famiglia e di tutti i tuoi amici".