Angelo Rocco e Claudia Ferrante

TERMOLI. Sbocciano fiori d'arancio in questa prima domenica d'estate del 2024 e la data di domenica 23 giugno rimarrà scolpita nel cuore, quella in cui, stamani, alle 11, Angelo Rocco e Claudia Ferrante sono diventati marito e moglie, unendosi in matrimonio nella chiesa dei santi Pietro e Paolo.

Per la coppia di novelli sposi, immense le felicitazioni da parte dei genitori, di tutti i familiari e dei tanti amici. Felicitazioni anche da Termolionline.