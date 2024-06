Vincenzo Di Tommaso

TERMOLI. Giorno speciale per Vincenzo Di Tommaso, che oggi compie 18 anni. Per lui questo messaggio speciale:

«Auguri da mamma Naty, papà Enzo, i fratelli Marco e Antonio e da tutti i parenti e amici. Ti auguro di essere felice, ma di quella felicità impossibile da nascondere, ti auguro di realizzare tutti i tuoi sogni e di arrivare ovunque tu voglia. Ti auguro ogni bene, ogni gioia, ogni sorriso. Ti auguro di vivere al meglio ogni singolo giorno della tua vita, perché è questo quello che ti meriti. Ti auguro il coraggio di voltare pagina ogni volta che qualcosa non andrà come vorresti, o semplicemente di credere in te stesso».