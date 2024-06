Iolanda Cioppi

GUGLIONESI. Iolanda Cioppi si è diplomata. 100 e lode per la studentessa del liceo linguistico di Guglionesi. "Questo è solo l’inizio di risultati ancor più straordinari. Non smettere mai di sognare e i tuoi sogni diventeranno realtà. Il diploma è la tua chiave per aprire la porta verso un futuro promettente. Sii audace e non temere mai di sognare in grande!". Auguri da mamma, papà e Vittoria.