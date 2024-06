Giada Ferretti

PETACCIATO. Confetti rosi in casa Ferretti: Giada si è brillantemente laureata all'UniMol con 110, in Scienze della formazione primaria, discutendo una tesi di laurea in Neuropsichiatria dell'età evolutiva.

Alla neo dottoressa Giada giungono gli auguri affettuosi da mamma, papà, dalla sorella Desiré, da Valerio, dal fidanzato Giuseppe; nonché dalle nonne, dagli zii e dai cugini.

A lei giungano anche gli auguri e le felicitazioni da parte della nostra redazione.