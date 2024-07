Carmine Rosati

SANTA CROCE DI MAGLIANO. Carmine Rosati compie oggi 18 anni, per lui questo messaggio speciale.

«Amore nostro immenso, eccoti maggiorenne! 18 meravigliosi e veloci anni passati come un frecciarossa! Tanti sono i ricordi di momenti intensi, vissuti tutti e quattro insieme e spero ce ne siano ancora tantissimi da vivere con te ...con te che"tentero' di disegnare come un pittore, con la forza del colore"...

Era sabato quella mattina di 18 anni fa, una caldissima mattina di estate, sei stato il primo di tanti bambini nati quel giorno e come una forza della natura sei arrivato nelle nostre vite a portare dinamismo, luce! Hai colorato ogni giornata con i colori più belli che possano esistere, anche quando il cielo a volte, nella quotidianità era grigio abbiamo cercato insieme di stemperare i colori e dare luminosità "al quadro" della nostra vita.

Buon compleanno Carmine, il nostro augurio è che tu possa splendere sempre come oggi, con la tua autenticità, determinazione che ti contraddistinguono e che a volte insieme all' onestà non "pagano subito"...

Tu vai avanti sempre per la tua strada maestra e se dovessi smarrire il sentiero sappi che mamma, papà e Magda non ti lasceranno mai!

Ad majora semper vita!»