Nonna Tittina Santoro in Milete

CAMPOMARINO. Un'altra nonna al traguardo dei 100 anni in Molise: si chiama Maria Concetta Santoro in Milete, più conosciuta come nonna Tittina.

«Ci siamo, il giorno che conferma la bellezza della vita è vicino. Oggi, lunedì primo luglio, nonna Tittina compie100 anni, la cittadinanza tutta, e zone limitrofe, sono invitate ad un brindisi di auguri per festeggiare la straordinarietà dell'evento.

Vi aspettiamo tutti, dalle 18:00 in poi, in via XXV Aprile, numero 16. Grazie a chi vorrà condividere questo momento con la mia famiglia.

Auguri dalla figlia Angela Rosa, dai nipoti Rino e Gabriele, e dai pronipoti Fortunato, Asia e Cristina».