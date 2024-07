Natalie Ulitsch

TERMOLI. La splendida Natalie Ulitsch oggi compie 37 anni, per lei una dedica speciale: “Ci sono molte brave persone là fuori nel mondo, ma tu sei una delle migliori. Buon compleanno alla persona più d'esempio per tutti.” Auguri per i tuoi 37 anni!

Con infinito affetto, Mamma, Joel, Valentina, Mariano e Antonio! A Natalie gli auguri anche da parte della nostra redazione.