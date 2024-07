Riccardo Di Legge

PORTOCANNONE. Ancora un fiocco azzurro all'ospedale San Pio per una famiglia del basso Molise. Stavolta la cicogna è volata da Portocannone a Vasto, per far nascere il meraviglioso Riccardo Di Legge, per la gioia della mamma Carmen D'Alicandro e del papà Mario Di Legge.

«Quando nasce un figlio, nascono anche una mamma e un papà».