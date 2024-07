Emma Archidiacono

COLLETORTO-TERMOLI. E' nata Emma Archidiacono.

“Grazie Signore per il grande dono della vita”. La piccola è nata giovedì 4 luglio 2024, alle 16.32, all’ospedale San Timoteo di Termoli e gode di ottima salute. Ad annunciare il lieto evento è il fratellino Ubaldo per la gioia di papà Marco Archidiacono e Anna Zeuli. Infiniti auguri di cuore dai nonni Ubaldo e Severina, Massimo e Angelina, dai bisnonni, dagli zii, dai cugini e da tutti gli amici. Campane a festa per lei: “Il Signore Gesù Cristo, fonte di ogni bene, ricolmi tutta la famiglia di ogni grazia e benedizione nell’affidamento amorevole alla Vergine Maria”.