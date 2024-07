Rosa Socci

COLLETORTO. Rosa Socci spegne ottanta candeline. «Una fede piena di amore accompagna il tuo percorso di vita. In ogni situazione ti sei sempre affidata a Dio, con fiducia e nella preghiera. Valori forti che hai custodito come moglie esemplare insieme al tuo amato Michele che continua a stringerti la mano dal Cielo.

Tante generazioni di bambini ti hanno conosciuta come insegnante e maestra sempre presente, premurosa e piena di affetto. Sei una persona speciale, punto di riferimento per tanti, dispensatrice di consigli e di gioia di vivere. Grazie per il tuo sorriso. Ti auguriamo con tutto il cuore buon compleanno, pronta per spegnere ottanta candeline»