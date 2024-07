Ci risiamo, autobus resta bloccato in via Duca degli Abruzzi

TERMOLI. A volte tornano... o meglio, non se ne sono mai andati. Parliamo dei trasgressori delle norme del comune vivere civile. Un'auto in sosta evidentemente vietata ha bloccato il transito dell'autobus in arrivo al capolinea di piazza Garibaldi da via Duca degli Abruzzi.

I beninformati parlano di una ventina di minuti almeno di stop per la "circolare", con ovvie conseguenze sul giro successivo... siamo davvero alle solite e i conducenti Gtm sono esasperati da questi inconvenienti.