Alberto Manzi e Martina De Luca

TERMOLI. Fiori d'arancio sbocciano oggi alle 11 in cattedrale, a Termoli: Alberto Manzi e Martina De Luca convolano a giuste nozze, coronando il loro sogno d'amore.

«Cosa possono desiderare di più i genitori, se non la felicità per il proprio figli? Oggi si corona il vostro sogno d’amore Alberto e Martina, che possiate avere il cuore colmo di felicità in ogni istante della vostra vita. La famiglia è una cosa importante. Oggi comincia il vostro viaggio speciale: da adesso in poi, divenite voi stessi una famiglia. Auguri dai vostri cari genitori e familiari!»