Nicola Bagnoli

TERMOLI. Sono 67 le candeline da spegnere tutte d'un fiato, ma siamo certi che di fiato ne ha da vendere, lui che sale in sella sulla moto, salta per schiacciare oltre la rete e balla ancora come se non ci fosse un domani.

Ora, da pensionato, si gode momenti di svago alternati alla famiglia, augurissimi a Nicola Bagnoli, per questo compleanno speciale, dalla moglie Laura, dalle figlie e dal resto della famiglia.