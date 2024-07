Pasquale Ritucci

COLLETORTO-URURI. Auguri a Pasquale Ritucci per i suoi cinquant’anni. Oggi, giovedì 11 luglio, Pasquale Ritucci spegne magnificamente cinquanta candeline. Un bel traguardo in un giorno speciale che invita a fare di più nel proprio cammino di vita. Pasquale è una persona solare, cordiale, dedita con professionalità al suo lavoro. Non sono gli anni che contano nella vita, recita un vecchio adagio, ma tutta l’energia che ognuno di noi riesce a mettere nella propria storia di vita. Di passioni Pasquale ne ha veramente tante.

E’ un veterano motociclista. Appassionato di fotografia, di riprese e di viaggi alla scoperta di immagini inedite. Significative le foto che accompagnano i nostri articoli. Ama fotografare la voce del silenzio nel mondo solitario dei piccoli borghi dove si abbraccia la vita autentica. Ama i paesi dell’entroterra molisano, Ururi, dove abita, e Colletorto che non dimentica mai per via delle sue radici più care. Nei suoi scatti predilige i sentieri inediti, le strade sterrate, gli scorci paesaggistici, gli elementi architettonici dei paesi arroccati che non si conoscono. E resistono ancora. Il suo drone si alza per valorizzare questo piccolo mondo molisano sostenuto da memorie e saperi antichi, per immortalare la vivacità delle nostre tradizioni e all’istante un momento dell’io che piace.

E’ fondatore della pagina “Colletorto scatti di memoria”. Segnala, raccoglie, divulga tutto ciò che emoziona. Tra passato e presente fa sentire i sussulti del cuore. E’ smisurato l’amore per Colletorto. Suo paese d’origine. Di cuore diciamo a Pasquale di brindare pertanto alle sue passioni, ai suoi racconti fotografici che diventano storie emotive per chi sta lontano e vicino. Accendono non poche luci sul nostro territorio e nelle stanze dell’intimo.

Auguroni dalla compagna Carmen e dagli amici più cari. Continua sempre così.