Antonio Di Pinto e Maria Pia Palma

TERMOLI. Nozze d'oro tra Antonio Di Pinto e Maria Pia Palma.

«50 anni fa avete detto "Sì" l'uno all'altro, iniziando un viaggio insieme che oggi celebriamo con gioia e ammirazione. Mezzo secolo di amore, sacrifici, risate e momenti indimenticabili. Siete un esempio perfetto di cosa significa il vero amore e la dedizione.

In questi anni avete costruito non solo una famiglia, ma anche un rifugio di amore per tutti noi. Siete stati l'uno accanto all'altra, dimostrando che con il cuore, ogni sfida può essere superata. Siamo orgogliosi di voi.

Oggi brindiamo a voi, ai vostri ricordi preziosi e a tutti quelli che verranno. Possa il vostro amore continuare a crescere e a prosperare, riempiendo i vostri giorni di felicità e serenità.

Congratulazioni per il vostro 50° anniversario di matrimonio!

Da Sabine, Romildo e Alessia».