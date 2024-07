Giuseppe Marinelli

CAMPOMARINO. I 50 anni del tenente Giuseppe Marinelli.

Oggi il Tenente commissario della Cri Giuseppe Marinelli compie 50 anni. Buon Compleanno.

Gli auguri dai genitori Giovanni e Nicolina, parenti e amici non si sono fatti attendere.

Giuseppe Marinelli, legato profondamente al Molise fin da piccolo è vissuto nella sua "Bella Camparino", come ama chiamarla lui, la ridente cittadina adriatica volano per diversi settori della nostra regione dall'agricoltura, alla vitivinicoltura e al Turismo. Termina gli studi brillantemente a Termoli presso l'istituto industriale Ettore Majorana.

Al termine del suo ciclo scolastico Giuseppe ha lasciato la sua casa paterna e ha servito la Patria in armi, prestando il suo servizio di leva obbligatoria a Roma presso l'11esimo Reparto Autogruppo di Manovra Flaminia 3 Autoreparto svolgendo un particolare servizio quale autista personale del Vice Commissario Straordinario Generale della Croce Rossa Italiana del Tenente Generale Paolo Carlini. Marinelli durante il suo servizio militare ha destato la massima ammirazione dei suoi superiori. Questo probabilmente per Giuseppe Marinelli fu sicuramente un primo passo per avvicinarsi al mondo del volontariato e fu con molta probabilità, viste poi le sue scelte future, un segno di vera conversione, un servizio gratuito in favore del prossimo e forse l'ha folgorato nel suo intimo, potremmo quasi dire che è stato come è accaduto a Paolo sulla via di Damasco. Al termine del servizio militare Giuseppe, presenta orgogliosamente domanda presso lo stabilimento Fiat, un settore per cui aveva studiato e si era specializzato. E con grande soddisfazione sua personale e della sua famiglia, viene assunto e dove ancora dopo diversi lustri si impegna con lo stesso entusiasmo presso lo stabilimento di Termoli.

Ultimamente anche con missioni oltre Alpi, portandolo a lavorare in veri contesti internazionali, con operatori di diverse nazionalità, presso lo stabilimento dello stesso gruppo automobilistico in Francia. Giuseppe Marinelli da diversi anni si dedica oltre al lavoro e alla sua famiglia d'origine, alla sua fede profonda, al mondo del volontariato quale Ufficiale commissario del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana con il grado di Tenente. Nel corso del suo servizio di Volontariato ha conseguito diverse abilitazioni, brevetti e specializzazioni portandolo ad operare su tutto il territorio nazionale, ha prestato la sua meritoria opera insieme a tanti altri colleghi della Croce Rossa in tante emergenze verificatesi a seguito di calamità naturali o gradi eventi. Il suo impegno durante l'emergenza Covid lo ha portato a prestare un lungo periodo di servizio presso l'ospedale da Campo della Croce Rossa a Termoli, poi convertito in punto vaccinale.

Il suo servizio ovunque è sempre accompagnato dal suo sorriso dalla sua forza dalla sua tenacia. Oggi Giuseppe può festeggiare il suo mezzo secolo con grande soddisfazione ovunque ha portato un sorriso, una parola di conforto, sempre in amicizia e in punta di piedi. I suoi amici sono onorati della sua amicizia e del suo impegno in favore di quanti soffrono. Un bellissimo esempio di cittadino molisano che con indole sannita agisce e non appassisce è un uomo del fare e del fare bene. Grazie Tenente Marinelli. A Giuseppe Marinelli gli auguri di tutta la redazione di Termolionline.

Giuseppe Alabastro

Galleria fotografica