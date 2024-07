Francesco Mazzone

TERMOLI. Oggi si è laureato presso l’Università Telematica “E- Campus” frequentando il corso di laurea in Ingegneria Civile ed Ambientale, Francesco Mazzone.

Francesco ha discusso la tesi dal titolo “Telecontrollo: digitalizzazione del servizio idrico integrato” con la relatrice la professoressa Lucia Donatantonio.

“La migliore soddisfazione che un genitore può desiderare è vedere i propri figli realizzare i propri sogni, oggi hai superato un ulteriore traguardo rendendo i tuoi genitori e tuo fratello Federico orgogliosi di te e fieri del figlio e fratello che sei. Non ci resta che augurarti vento in poppa e vele spiegate sempre, dottore Francesco Mazzone” .Al brillante neo dottor Francesco le congratulazioni e felicitazioni da parte della nostra redazione e in particolar modo da Michele Trombetta.