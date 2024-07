Carmine Zaccari

TERMOLI. Laurea in Ingegneria Civile e Ambientale per Carmine Zaccari.

«Oggi è un giorno speciale in casa Zaccari. Si aggiunge un nuovo titolo al Curriculum di Carmine che si laurea in Ingegneria Civile e Ambientale. Quando guardo a tutto quello che hai fatto, non posso fare a meno di essere sopraffatta dall’orgoglio. Congratulazioni, amore mio, per ogni passo che ti ha portato a questo giorno. “Solo chi rischia di andare troppo lontano avrà la possibilità di scoprire quanto lontano si può andare”. Quanta fatica per arrivare in cima, ma da qui la vista è magnifica. Hai saputo affrontare le difficoltà della salita e ora puoi godere del panorama del futuro. I migliori auguri da parte di tua moglie Viviana, dai tuoi figli Christian e Virginia, dai tuoi genitori e dai tuoi suoceri».