Lorenza Lamanda

TERMOLI. Laurea triennale in Economia e Management con indirizzo marketing all'Università degli Studi di Parma per Lorenza Lamanda, con tesi di laurea in "Digital Communication".

«Congratulazioni alla neodottoressa da 110 e Lode, siamo orgogliosi di te per la determinazione e l’impegno dimostrati in questi tre anni. Ci auguriamo che il tuo essere così ambiziosa ti porti a raggiungere gli obiettivi futuri. Siamo fieri di te papà Gabriele, mamma Teresa e tuo fratello Giammarco».