Angelo Raffaele Astore e Maria Viola

TERMOLI. Nozze di platino, quelle celebrate oggi tra Imperia Maria Viola e Angelo Raffaele Astore.

«Un amore più forte del tempo, 65 anni di matrimonio. L’amore è la chiave che apre i cancelli della felicità. Voi non solo li avete aperti, ma li avete spalancati alla vita, alla gioia, all‘amore e al coraggio.

Il gesto più bello nella vita di due persone è sapersi ancora tenere per mano dopo tanti anni, saper sorridere insieme e dare la vita l’uno per l’altro. Grazie per il vostro esempio d’amore. Buon anniversario e tantissimi auguri, dai figli Nicola e Celeste e dai nipoti Valerio, Miriam e Francesca».