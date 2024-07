Marco Miozza

GUARDIALFIERA. “Son felice d’essere venuto in questo mondo né peggiore né migliore di come sono. Mi desideravo così, sennò per tutto il mio esistere, sarei stato sconquassato da disturbi mentali”.

Fu questa la più splendente ed estemporanea autorivelazione che Marco (virtuoso mio discendente) mi rifilò in una sera d’inverno, seduto attorno al caminetto. Era venuto da Casacalenda a farmi percepire l’urto della felicità, sussurrandomi e annunciandomi l’idea di divenire anche suo padrino di Cresima. Quanta tenerezza!

Marco Miozza era quindicenne allora, ma già favoloso per le travolgenti risorse geniali. E – affabulando e ascoltando assieme il crepitio del fuoco – riconobbi in lui pure l’indole della <semplicità>, che non ritenevo <cosa semplice> in assenza d’un contorno di fantasia. C’era bisogno del valore aggiunto; di quell’altro suo incredibile “talento” che - all’opposto del servo infingardo del Vangelo - egli non va a sotterrarlo per pigrizia o per il timore di perderlo. Né a dissotterrarlo senza aver calcolati gli interessi. Marco è invece il mercante dei talenti! Li scuote, li sommuove, li frulla, mercanteggiandoli talvolta perfino con la soavità del seme, del lievito, del bocciolo, fino a scatenare guizzi potenti di scintille, come quelle che inodono grandezze, altezze e profondità nelle pieghe d’animo di ogni essere umano. E come? Con la “semplicità” divenuta frattanto cosa semplice. Con ampiezze d’amicizie operose e gioiose, che egli va recuperando e coltivando dappertutto; e attraverso un campionario di occasioni ideate e realizzate per un bene collettivo. Sempre, però, con l’astuzia di mantenere la schiena nell’angolo retto della dignità.

Marco decide di mettersi in marcia verso Ferrara, cittadina universitaria avvolta da incenso sapienziale, laddove si respira trasparenza e risveglio. Frequenta la facoltà di Scienze e Tecnologie Informatiche e compone, in tre anni, il mosaico della meticolosità perfetta, e scrive un immaginario poema di esiti e di consolazioni.

"È felice ancora d’essere così, né migliore né peggiore”. E d’aver potuto soddisfare sé stesso e concordare adesso con il Relatore Prof. Carlo Giannelli, e in armonia coi Correlatori Dott. Giacomo Bettini, Giacomo Manzoli, Riccardo Costa e Ilario Gavioli, una pioneristica Tesi di Laurea dall’arduo titolo: “Integrazione servizi di gestione immagini radiografiche nel progetto Open Hospital”. Si tratta, in sostanza, di una fabbrica di <dottori informatici senza frontiere> destinati ad aiutare e a semplificare nel modo, il reperimento delle informazioni di un paziente, in contesti economici e sociali svantaggiati.

Marco, al mattino del 12 luglio – con la termica a 40 gradi - non discute la Tesi nell’Aula dell’Ateneo, ma dal suo alloggio di Ferrara collegato "On-line” col Prof. Giannelli e con i Correlatori. Per la narrazione (forse del più importante resoconto di tutta la sua storia di vita), a Marco vengono assegnati 12 minuti - osservati da lui con sincera cronometria - e che scorono veloci, incisivi, colmi di calore, attraverso una rapsodia di nozioni, correlazioni e un uso disinvolto di vocaboli ad alto peso specifico, Slanci vivaci di pensieri “giovanilmente adulti”.

Io - inesperto e frastornato - non sarò riuscito a capirci granché. Forse avrò intuito che, l’esercizio di questo urticante dottorato, riscatterà, a beneficio dell’uomo, tante virtù minacciate di estinzione: quelle non più quotate in borsa nel nostro mondo insensato. E le ho ipotizzate in un ritorno di generosità, solidarietà, di discrezione, pazienza, altruismo. Alla riscoperta del buon senso. Allo spirito di sacrificio dei novelli dottori, e il concetto del dovere. Oh come vorrei sognare d’averci azzeccato!

Nel torrido pomeriggio di giovedì 18 luglio Marco Miozza consegue il titolo di Laurea triennale in <Scienza di informatica> con un brillante 106 e - nella Città degli Estensi - viene fregiato, dunque, dall’epica “Laurea Insignis”: dalla “corona d’alloro”, cioè di quella ghirlanda che, nella mitologia greco-romana, cingeva la fronte dei vincitori, dei “dotti” e dei poeti. Dei geniali!

Vincenzo, il nonno di Marco