Joe Bavota

LARINO. Tantissimi auguri di buon compleanno all' artista italo-canadese Joe Bavota che oggi compie gli anni essendo nato il 24 luglio 1972 a Montreal, in Canada.

«Gli anni passano anche per Joe che ne compie 52 passati all' insegna della sua passione: la musica. Ed è grazie alla passione per il suo idolo Elvis Presley che Joe è riuscito a vivere una vita gratificante e a superare i lutti e i dolori che la vita ti pone davanti! A Joe vanno gli auguri più calorosi di tutti i suoi collaboratori e virtualmente, del grande pubblico di tutti i suoi fan!»