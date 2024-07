Manuel Maiorino

SAN MARTINO IN PENSILIS. Laurea in Scienze motorie, sport e salute all'università di Parma per Manuel Maiorino.

«Con la velocità di uno sprinter hai raggiunto questo brillante traguardo. Mille di questi giorni di successo dottore! Ti auguriamo che questo sia solo il primo dei tanti traguardi della tua vita! Tanti auguri dalla tua famiglia e dai tanti amici che festeggiano oggi con te!»