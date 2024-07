Timmy e Tommy cercano casa

TERMOLI. Timmy e Tommy sono due fratellini inseparabili che cercano adozione in coppia, hanno tre mesi e mezzo e sono stati già "sverminati" e spulciati.

Per loro si cerca una casa e una famiglia che li possa amare; la loro particolarità del manto bianco ha una attenzione in più, loro non possono vivere all'aperto ed essere esposti alla luce del sole e se vengono esposti bisogna mettere una crema solare perché sono molto delicati, sono dolcissimi ma soprattutto sapranno riempire le vostre giornate di fusa e tanto divertimento perché giocano e si rincorrono come pazzi, si trovano a Termoli per info potete contattare Veronica 348.7908980.

Diamo a loro una famiglia e soprattutto una casa perché in un gabbione non possono vivere più.

