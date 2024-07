Ferdinando Cicala

SANTA CROCE DI MAGLIANO. Da Caserta a Santa Croce di Magliano, laurea in matematica per il Prof. Ferdinando Cicala.

Un percorso di studi entusiasmante, arricchito da un'esperienza carica di significato come docente all'Istituto omnicomprensivo di Santa Croce di Magliano. Il 24 luglio 2024, all'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli", sede di Caserta, il Prof. Ferdinando Cicala ha conseguito brillantemente la laurea in matematica. Il neo dottore ha discusso una tesi in didattica della Matematica dal titolo "Un approccio all'insegnamento-apprendimento della simmetria assiale con tecnologie digitali: un'esperienza nella scuola secondaria di secondo grado".

A Ferdinando gli auguri da parte della mamma, del fratello e della sorella, con un pensiero per il papà in Cielo, dal dirigente scolastico, Giovanna Fantetti, da tutti i docenti e dagli studenti con i quali, nella sua prima esperienza, ha saputo instaurare una profonda relazione educativa. Ti aspettiamo a Santa Croce di Magliano! Ad maiora semper.