Valentina Migioia e Giovanni Di Lella

MONTENERO DI BISACCIA. Dalla loro ex professoressa, Costantina Mascolo, giunge un messaggio di auguri speciale per due ragazzi che furono suoi alunni, Valentina Migioia e Giovanni Di Lella, tornato appositamente dalla località belga di La Louvière, per scambiarsi, stamani, la promessa di matrimonio al municipio di Montenero di Bisaccia.