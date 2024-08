Linda Carrozza

PORTOCANNONE. Linda Carrozza riceve oggi, sabato 3 agosto, nella chiesa dei santi Pietro e Paolo a Portocannone, il sacramento del battesimo.

"Quando sei nata sei entrata a far parte della nostra famiglia, oggi entri a far parte di una famiglia ancora più grande. Che ti possa essere di aiuto in un cammino di felicità e gioia e che la mano di Gesù ti protegga per tutta la vita.

Gli auguri da parte di mamma Federica, papà Giorgio e il fratellino Vincenzo"