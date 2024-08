Livia Di Salvio

GUGLIONESI. Livia Di Salvio spegne oggi, mercoledì 7 agosto, 21 candeline.

«La vita è un dono e ogni compleanno è un nuovo inizio: fai sì che ogni giorno si rivesta di speranza, perché le ombre del passato non offuschino la luce del futuro. Ricorda sempre che sei esattamente dove devi essere, e che ogni passo lungo il cammino è parte della tua danza. Continua sempre a distinguerti dagli altri per la tua determinazione, per la tua lealtà e serietà. Porta sempre con te il sorriso e la gioia di vivere, e non smettere mai di sognare. Buon compleanno».

Tanti auguri Livia da papà Adamo, da Annamaria e Daniele, dai nonni Pasquale e Annamaria e da Alberta.