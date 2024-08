Giuseppe Mucci e Filomena Iacurti

SANTA CROCE DI MAGLIANO. Nozze d’oro per Filomena Iacurti e Giuseppe Mucci.«10 agosto! In questo periodo di spirito olimpico l’oro più bello lo avete conquistato voi. 50 anni di matrimonio, 50 anni di vita, di amore e di rispetto attraverso sfide e trionfi. Il vostro amore brilla oggi sul podio della competizione più importante: quello della vita. La nostra vita. Grazie per tutti i momenti più belli e emozionanti a cui aggiungiamo questo giorno dorato e altri 50 anni di trionfi. I migliori auguri per le vostre nozze d’oro dai vostri figli Enza e Gianni, dai familiari e dagli amici più cari».