Gabriella Pizzuti e Antonio Toto

TERMOLI. Nozze d’oro: Antonio Toto e Gabriella Pizzuti celebrano 50 anni di matrimonio.

«Chiunque può fare promesse, ma pochi le mantengono per sempre, perché nessuno al mondo capirebbe come dovrebbe essere l'amore, se non avesse davanti il vostro esempio di vita.

Auguri per le nozze d'oro!» Messaggio di auguri che proviene dai figli Diego e Alessio, dalle nuore Ilaria e Valentina, dai nipoti Giada e Samuele e dalla nonna Maria.