Paola Iacobucci

TERMOLI. Le sue "Tegoline in arte" sono opere davvero di pregio. Per Paola Iacobucci, nel giorno del suo 50esimo compleanno, giunge questa dedica speciale: «A un'artista, una moglie, madre e amica dalla personalità straordinaria. Il vero capolavoro per noi tutti sei tu! Brindiamo, Paola Iacobucci, ai tuoi primo 50 anni! Con vero affetto, gli amici e familiari».