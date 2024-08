Francesco Liggieri

TERMOLI. Ci sono giorni che restano scolpiti nella memoria, come quello in cui si compiono 18 anni. Oggi, giorno di Ferragosto, la ribalta è tutta di Francesco Liggieri, che diventa maggiorenne e per lui, che procedo sul cammino della vita con ormai le responsabilità da adulto, c’è questa dedica speciale: «Auguri da tutta la tua famiglia, dai tuoi amici e da tutte le persone che ti vogliono bene, sei un ragazzo speciale».