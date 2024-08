Gianni Amoruso

TERMOLI. Un giorno da ricordare, in casa Amoruso: Gianni compie 70 anni. Per lui una dedica speciale, da parte dei suoi familiari.

«L' avremmo riconosciuto in mezzo a mille persone e a mille rumori e ci saremmo girati cercandoti, quel fischio inconfondibile dai baffi scuri, oggi sbiaditi di saggezza, onnipresenti a custodia del sorriso che regali da sempre. Non esiste un evento o un posto dove tu non sia stato presente, per noi e con noi. C'è papà, ti accompagna papà, ti porta papà... Non c'è una volta nella nostra memoria in cui tu non abbia dimostrato onestà, disponibilità e bontà. Quanta bontà.... e quanta fiducia... per tutti, indistintamente e continuamente. E quanta fortuna, anche, nell'aver condiviso la vita colmo di amici, a volte veri, a volte meno, e al fianco della tua sposa gioiello. Il nostro augurio è quello di continuare a mantenere il fronte, forte, fiero, felice.

Sorridi nonno Gianni, sorridi ancora papà, per noi e con noi... buon compleanno" dai tuoi figli Elisa, Antonio e Alessandro, insieme a tua moglie Franca e alle tue nipotine Miriam e Fatima». A Gianni giungano anche gli auguri da parte della nostra redazione.