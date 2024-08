Vincenzo Cordisco

CAMPOMARINO. Vincenzo Cordisco compie oggi 65 anni. Per lui il messaggio di auguri da parte della sua splendida famiglia: «65 e non sentirli e nemmeno dimostrarli. Un giorno speciale per una persona altrettanto speciale e che amiamo immensamente. Del resto amore è soprattutto rispetto, gesti importanti dove al primo posto c’è sempre la famiglia e tu sei sempre con noi in ogni momento. Buon compleanno con amore, rispetto ed allegria! Costanza e Flavia».