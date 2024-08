Lorenzo Tenaglia

MONTENERO DI BISACCIA. Lorenzo Tenaglia diventa maggiorenne.

“I 18 anni sono strani, perché non si è più bambini, ma non ancora adulti! Stai diventando grande ed il tuo cuore sta crescendo…spero crescano anche le emozioni! Crescere vuol dire anche fare degli errori, sbagliare strada. Cerca di goderti sempre il percorso e se avrai bisogno ci saremo Noi ad indicarti la via! Da oggi avrai più responsabilità, ma anche più indipendenza che ti permetterà di prendere in mano le redini della tua vita! In questo giorno speciale ricorda che hai ancora tanti anni davanti e tanti sogni da realizzare. Segui la tua strada, che la vita è una sola! Gioia, spensieratezza e tante opportunità per il tuo futuro, con tutto il Nostro amore e tutto il Nostro cuore ti auguriamo un buon diciottesimo compleanno!

Da nonna Ada, ovunque lui sia, da nonno Nicola, zio Claudio e Zia Nicoletta, Stefano e Michela, Maikol e Diletta… zia Eliana e zio Pedro!”