Armando Pantaleone

MONTECILFONE. Armando Pantaleone compie 50 anni, per lui giunge una dedica speciale della nipote Trisha:

«A 50 anni hai accumulato tante storie da raccontare e tanti sogni ancora da realizzare. Auguri di cuore per un compleanno speciale!" "Cinquant'anni: metà strada percorsa, metà strada ancora da percorrere. Che questo compleanno ti porti gioia, serenità e tante nuove avventure!" Sei stato e sei come un padre per me oggi voglio farti gli auguri per questo traguardo importante. Con affetto tua nipote Trisha

Resta sempre la persona speciale che sei, che la vita ti riservi il meglio. Ancora tanti auguri da tua Nipote Trisha».