Alessandra Cafiero

TERMOLI. Un giorno atteso da un anno, quello del compimento dei "50" per la docente dell'istituto Alberghiero Alessandra Cafiero. Colonna dell'accoglienza al "Federico di Svevia", oggi vive questo giorno speciale assieme a tutti coloro che la stimano e le vogliono bene. Per lei, gli auguri in primis dei figli Manny e Roberto, di tutta la famiglia e anche di Termolionline.