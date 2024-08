Francesco Boccardi e Vanna Di Rosa

CASACALENDA-PETACCIATO. Oggi, alle 17, Francesco Boccardi e Vanna Di Rosa si uniscono in matrimonio, al "Colle degli ulivi". «Cari amici... Che la passione, l'amore e la reciproca stima vi leghino sempre l'uno all'altra come oggi. I vostri occhi comunicano da soli e noi siamo davvero commossi di essere insieme a voi in questo giorno così speciale. I nostri più sinceri auguri di lunga vita insieme... Grazie per aver voluto condividere con noi la vostra felicità... Salvatore, Angelo, Gessica e Antonietta»