Antonino Ciliberto

GUGLIONESI. Antonino Ciliberto compie 28 anni, per lui una dedica molto speciale.

«Sono cresciuta con te, attraversando in un unico istante tre fasi distinte: ragazza, donna e madre. Grazie a te ho imparato il vero significato del prendersi cura di un piccolo essere completamente dipendente dalla propria madre. È bastato un istante per comprendere che la mia stessa vita sarebbe dipesa da te. Mi sono adattata ai tuoi cambiamenti, meravigliandomi poi della trasformazione. Crescendo hai compreso che solo con l'impegno e la costanza si raggiungono grandi traguardi, proprio come quando hai imparato ad andare in bicicletta: cadere è stato inevitabile, ma rialzarsi è stato necessario per raggiungere l’obiettivo. Sei diventato un giovane uomo tenace, intraprendente e risoluto.

Sei forte, perché, nonostante tu abbia affrontato diverse difficoltà e tragiche perdite affettive, malgrado il dolore e la delusione verso la vita stessa, continui ad amarla e a prenderla a morsi questa “vitaccia”

Vorrei poterti dire che d’ora in avanti la strada sarà tutta in discesa, ma non potrei mai tradire la tua fiducia mentendo. La vita, come hai imparato a tue spese, è un'alternanza di salite e discese, di tratti sconnessi e pianeggianti, di curve insidiose e rettilinei tranquilli. Del resto, le sfide ti appassionano, poiché riescono a far emergere il meglio di te.

Voglio augurarti però di continuare ad affrontare il percorso con la stessa determinazione che oggi ti contraddistingue e con quel sorriso che, da sempre, è il tuo tratto distintivo.

Buon compleanno da tutti noi».