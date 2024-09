Un compleanno speciale: Enzo Gagliano festeggia i 60 anni con Diego Maradona junior

TERMOLI. Un compleanno davvero speciale, quello di Enzo Gagliano, che per questo traguardo anagrafico così significativo ha ricevuto una sorpresa graditissima, organizzata dalla moglie Antonella e dalle figlie Ylenia e Debora. Un ospite del calibro di Diego Armando Maradona junior, figlio del grande Diego. Ma con Diego c'era anche Mimmo, altro caro amico di entrambi.

Enzo è tifosissimo del Napoli, ha provato una gioia immensa, non poteva chiedere di più per i suoi primi 60 anni e ringrazia i suoi cari per avergli fatto questo bellissimo regalo.

A Enzo vanno anche gli auguri da parte della nostra redazione.

Galleria fotografica