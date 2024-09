Samuele Toto

TERMOLI. Samuele Toto festeggia oggi i suoi primi 4 anni. Dai genitori "Un biglietto per la vita":

«Caro Samuele hai in tasca un biglietto destinazione educazione, usa il "grazie" "per favore" "scusa". Se cerchi bene troverai un biglietto andata e ritorno per il rispetto verso il prossimo, aiuta chi è in difficoltà e in cambio ti sentirai una persona migliore. Forse per sbaglio ti capiterà di rinvenire un biglietto solo andata per la cattiveria, non convalidarlo, impara dagli errori e strappalo con la dignità. Potresti reperire un biglietto che ferma solo a tre stazioni: semplicità, umiltà e onestà; qualsiasi coincidenza prendi ti porterà all'amore. Caro Samuele hai tra le mani un biglietto per la vita, fanne buon uso.

Buon quarto compleanno.

Mamma Valentina Papà Alessio».