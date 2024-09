Emanuela Frate e Fulvio Antenucci

PORTOCANNONE-URURI. Congratulazioni a Emanuela Frate e Fulvio Antenucci che oggi, 14 settembre, celebrano le loro nozze circondati dall’affetto dei loro amici e parenti. In particolare, i vostri figli Umberto, Vittorio e Sonia, sono lieti di essere al vostro fianco e di festeggiare insieme a voi questa data speciale ricca di felicità: «Non c’è cosa più bella che vedere l’amore che cresce e si rinnova nel tempo. Oggi festeggiamo una nuova tappa nel viaggio di due persone uniche che con la loro unione ci insegnano ogni giorno cosa significhi davvero l’amore. Che questo nuovo capitolo sia pieno di felicità, complicità e gioia, nutrite e curate giorno per giorno l’amore per l’altro che vi tiene uniti, sostenetevi costantemente e stringetevi sempre per mano in questo lungo viaggio. Tantissimi auguri!»