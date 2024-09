Angelo Galante

GUGLIONESI. Angelo Galante compie oggi 70 anni.

«Con i settant’anni si entra in una nuova fase della vita, che talvolta può spaventare. Non avere mai timore di affrontare ciò che ha in serbo per te. Ti auguriamo tutto il meglio. Continua a essere il faro che illumina il cammino del tuo adorato nipotino Ryan. Buon compleanno dalla figlia Flavia, dal genero Antonio e da Ryan. Ti vogliamo tanto bene».