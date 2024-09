Anna Piccolo e Antonio Cozzolino

TERMOLI. Anna Piccolo e Antonio Cozzolino festeggiano le nozze d'oro.

«50 anni fa avete iniziato questo viaggio insieme e oggi siamo in tredici a celebrare il vostro traguardo. Grazie per tutto quello che avete fatto e continuate a fare per noi. Immensi auguri per questo grande giorno da Rossella, Mimmo e Lina, Raimondo, Emiliana e Stefano, dai nipoti Mattia, Manuel, Sara, Antonio, Jacopo, Rosa e Noemi».

La cerimonia per i 50 anni di matrimonio si celebra alla chiesa del Sacro Cuore.