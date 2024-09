Enea Langiano

GUGLIONESI. Oggi, il piccolo Enea Langiano, accompagnato dalla mamma Angela, dal papà Giuseppe e dai padrini Antonino e Sara, riceverà il sacramento del battesimo.

«Il battesimo segna l’inizio di un cammino di fede che trova il suo culmine nell’amore eterno. In questo giorno così importante, vogliamo esprimere la nostra gioia e profonda gratitudine per essere stati scelti come testimoni di questo momento spirituale.

Noi, come padrini, ci impegneremo a guidarci e sostenerci con impegno e affetto lungo il cammino della vita, per tutto il tempo che il Signore vorrà concederci. Che il Signore ti benedica sempre. Possa tu crescere con saggezza, carità e forza. Sia la luce di Cristo guida e conforto lungo la via, balsamo per l’anima e serenità in ogni momento della tua vita. La nostra preghiera e il nostro affetto faranno da cornice alla tua vita già ricca di amore e dedizione, con la speranza che tu possa crescere in bontà e grazia.

Con immenso affetto, Antonino e Sara».