Alessia Antonetti

TERMOLI. Laurea in lingua e cultura Italiana per gli stranieri a Bologna per Alessia Antonetti.

"Hai raggiunto un traguardo importante, un risultato che ripaga tutto l'impegno e la dedizione di questi anni e ricorda: il fiore che sboccia nelle avversità è il più raro e più bello di tutti. Auguri da mamma, papà e Ester".