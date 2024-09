Nicolas Carriello

SAN MARTINO IN PENSILIS. Festa grande, in casa Carriello-Cocchianella per l'arrivo del piccolo Nicolas... avvenuto alle 14.10, ieri pomeriggio, lunedì 23 settembre 2024, nell'ospedale di Lanciano.

«Gli auguri più belli dai nonni per i neo genitori Luciano e Lisa».