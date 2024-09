Carmine Bevilacqua

TERMOLI. Un giorno speciale, buon compleanno a Carmine Bevilacqua.

«100 di questi giorni, ti auguro che la vita ti riservi solo momenti felici come questo. Che questo giorno sia speciale come lo sei tu, perché questo per te non sia un traguardo ma un nuovo inizio.

Non è mai troppo tardi per iniziare un altro sogno amore mio. Sai cosa c'è di cosi bello nelle feste di compleanno, sono piccole grandi occasioni in cui puoi mostrare che ami quanto ci tieni. E una fortuna immensa avere un uomo come te nella mia vita. L'amore può essere cieco, ma il mio vede oltre quello che la tua età riesce a comunicare. La vita non è facile ma per fortuna tu sei nella mia vita. Buon compleanno, ti amo. Enza».