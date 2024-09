Flavia Nuozzi

TERMOLI. Confetti rossi dolcissimi per la laurea in Economia e gestione aziendale di Flavia Nuozzi, conseguita brillantemente oggi, giovedì 26 settembre, all'Università Cattolica di Milano.

Per lei, le felicitazioni dell'intera famiglia per il traguardo raggiunto e l'auspicio di un futuro foriero di enormi soddisfazioni, in ogni campo.